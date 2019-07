View this post on Instagram

No soy gay, soy pro-amor. Por eso celebro el #gaypride hoy y siempre, creo en la inclusión, en la igualdad, creo en un mundo donde algún día todos tengamos los mismos derechos, y no se nos juzgue por nuestro origen, género, color o preferencia sexual. Bienvenidas las diferencias 💜❤️🧡🌈🧞‍♂️🦋🧩 #loveislove #stopjudging #godislove #godcreateusdifferent . . Foto de #constelacionesobra con mi querida @angelique_blandon 🎀🎭