View this post on Instagram

#PortadaVea En esta edición de la #RevistaVea 'Las Muñecas de la mafia' nos cuentan, sin arrepentimientos, los hechos que cambiaron sus vidas. . . – #Exclusiva El cantante Alejandro González se casa. ¡Detalles de su boda! . . – Pillamos a Aura María de Betty, La Fea con su nuevo amor. . . – #LibrodecocinaVea, en nuestra entrega número 12 te traémos comida saludable D1 ¡Colecciónalo!