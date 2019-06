Seguidores del famoso estudio de animación y sus producciones aseguran que el tenedor que se robó la atención antes del estreno de la cuarta parte de la saga de muñecos salió antes en ‘Wall-E’.

Con gifs e imágenes, algunos tuiteros aseguran que Forky es el mismo utensilio que recoge el robot al inicio de su película, pues también es un tenedor hecho a partir de una cuchara.

Remember when Forky was in WALL*E? pic.twitter.com/0TszthJFNS — Ed Stevens (@edd_gosbender) June 24, 2019

How long ’til the Forky/WALL•E crossover? — Ned Lannamann (@nedlann) June 21, 2019

Just watched Wall E, and there's Forky. 😂 — Reno Raditya (@rreno) June 23, 2019

Did you know? Mr Forky had a cameo in Wall•E pic.twitter.com/BRsfdwAqYx — Rob Yeo (@robjyeo) November 13, 2018

Con ‘Toy Story 4’, Pixar ha conseguido otra vez el oro en la boletería, luego de que la película animada que revive la saga del sheriff Woody y el astronauta Buzz Lightyear terminara el fin de semana con una recaudación estimada en 118 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, informó la empresa especialista en la industria cinematográfica Exhibitor Relations.

En realidad se esperaba un desempeño mejor para el estreno de esta película, en la que Woody y Buzz se embarcan en un viaje rutero con un nuevo personaje, el siempre agobiado Forky, una mezcla de cuchara y tenedor. La cinta ha recibido “críticas brillantes”, y la publicación especializada Variety pronostica que se exhibirá “largamente” en salas durante el verano boreal.

Este cuarto filme de la saga presenta en su versión original hablada en inglés, una vez más, la inconfundible voz de Tom Hanks como Woody, un vaquero sin pistola y algo neurótico, y la de Tim Allen como el impulsivo astronauta Buzz, el que inmortalizó la frase “¡Al infinito, y más allá!”.

Junto a Hanks y Allen aparecen también en los créditos nombres como el de Joan Cusack, que repite su papel de la vaquera Jessie, o Keanu Reeves como el nuevo personaje Duke Caboom. La música de la película estuvo a cargo de Randy Newman.