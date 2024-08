Muchos conocen a Fonseca y varios han crecido con su música. ‘Te mando flores’ habrá sido dedica miles de veces, pues el cantante colombiano ha logrado tocar los corazones de muchos con sus letras.

Pero no solo hace parte del ‘soundtrack’ de la vida de las personas, sino que actualmente, Fonseca ha logrado actualizarse y estar a la par de los más grandes, en la categoría que pertenece, no solo lanzando canciones que llevan su esencia, sino que, por el contrario, ha decidido experimentar con los géneros. Es, precisamente, Tropicalia el resultado de tantas horas en el estudio, tratando de encontrar su voz con diferentes sonidos.

“Es muy bonito porque me sentí con la tranquilidad y la libertad de hacer un álbum por los géneros que no solo me han influenciado como músico, sino que me han acompañado a lo largo de mi vida y que me gustan. Si hubiera pensado hace unos años en tener un álbum en donde iba a haber una ranchera, un merengue, una salsa con Grupo Niche, no se me hubiera pasado por la cabeza. Ahora, cada vez entiendo más que mi evolución como músico ha sido experimentar y no tenerle miedo a eso. Entonces, acá dije: ‘Voy a hacer un merengue’, y me metí de frente a hacerlo. Nos fuimos a Santo Domingo a grabar con músicos de 440, con Juan Luis Guerra. La salsa, con Niche, no fuimos para Cali y nos metimos en la película. Y así fue con cada uno de los géneros“, afirmó Fonseca.

Pero no fue una tarea sencilla. Trató de darle el nivel del que cada canción necesitaba, por lo que trabajó con los mejores y le dio la seriedad que cada producción requería: “Este álbum ha sido casi que una investigación musical y eso es lo que lo hace tan bonito”.

A pesar de saber que es un artista versátil, sintió temor de no poder sacar el proyecto que tenía en mente: “Temor y respeto, pero también tenía claridad de que si no llegaba el sonido que me estaba imaginando o que me soñaba, pues simplemente no la sacaba, pero, el merengue, fue tal vez el reto más grande porque quería que el género se viera buen representado, porque el merengue le dimos y le dimos, la mezclé tres veces, pero no lograba llegar al sonido que quería, fue jodido llegar a donde llegó, pero ahora me siento orgulloso y tranquilo”.

Y es que estuvo trabajando al lado de grandes artistas como Chucho Valdés, un pianista cubano que ha marcado la historia de la música con sus piezas, no solo por su música, sino por las producciones que le ha hecho a otros.

Para Fonseca, es inevitable pensar en el futuro, por lo que ya se visualiza como adulto mayor, siendo una leyenda para otros:

“La verdad es que cada uno de ellos es un gran ejemplo por ser hombres inteligentes, amables, nobles. Para mi ver como Gilberto Santa Rosa llegó a esa grabación absolutamente preparado y claro con sus partes, es mucha motivación para tomarte muy en serio la música y que la gente sienta que tú estás viviendo ese respeto. Así me veo, teniéndole mucho respeto a la música, a cualquier invitación que me hagan y tomarla con toda la responsabilidad”.

Para finalizar, Fonseca estará presente en el Festival Cordillera, por lo que no pensar en los invitados que tendrá es una tarea muy difícil, teniendo en cuenta que hay una posibilidad muy grande de que Juan Luis Guerra esté presente en su escenario, o viceversa. A pesar de que el cantante colombiano no quiso decir mucho, dejó todo abierto con su frase: “Vamos a ver”.

