De campeones del freestyle a jurados ⚡ Conoce a los cracks con la última palabra en la final nacional de la #BatallaDeLosGallos Colombia 2018. Aquí tenemos a los jurados más tezos : @dtokefree @tinta_tintero @jkepeligrosos Se viene la final nacional el próximo sábado 9 de junio. Lugar: Auditorio CUN (Antiguo Downtown Majestic) Hora: 2:00 p.m. El evento de #Freestyle más grande del país. Link en bio 👆🏽 . . #tedaalas #Energía #rap #Impro #improvisación #HipHop #punchline #Freestyle #Colombia #Bogotá #BatallaDeLosGallos

