La modelo no escatimó en gastos y preparó una fiesta con toboganes inflables, recreacioncitas, piscinas de pelotas y una decoración de piratas para celebrar el cumpleaños de Salvador, que días antes ya había tenido una fiesta sobre Harry Potter, que le organizó su papá, Mateo Carvajal.

(Vea también: Mateo Carvajal dice que casi le toca responder por hijo que no era de él)

En la celebración, el niño se vistió como un pirata, compartió con familiares y amigos, y disfrutó de su evento, como se aprecia en esta publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melina Ramírez (@melinaramirez90)

Generoso gesto de Melina Ramírez y su hijo, en fiesta de él

La presentadora de ‘Yo me llamo’ y Salvador decidieron invitar a varios niños con cáncer de una fundación a la celebración, pues el año anterior Salvador festejó su cumpleaños en ese lugar y con varios de ellos.

Lee También

“Este año tenía claro que quería hacerle fiesta y, por iniciativa de él, me pidió invitar también a sus amigos de la fundación @f.unnuevoamanecer que luchan contra el cáncer 🙏🏻 Woww me conmovió demasiado que él fuera el que quisiera invitarlos, que tal vez lo especial que vivimos el año pasado, en su cumpleaños, le quedó grabado ❤️. Por supuesto así fue. Tuvimos un día INCREÍBLE. Nunca me había disfrutado tanto un cumple de Salva 👩‍👦”, escribió Ramírez, que tiene planes de casarse con el actor Juan Manuel Mendoza.

Salvador recibió varios detalles, pero también repartió regalos para los niños de la fundación que lo acompañaron, un gesto que fue muy aplaudido por los seguidores de la modelo.

(Vea también: Hijo de Carolina Gómez trabaja en multinacional y no precisamente como ejecutivo)

Estas son más imágenes de la fiesta del hijo de Melina: