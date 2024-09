Por: Portal Bogotá

El 14 y 15 de septiembre se realizará en el parque Simón Bolívar la tercera edición del Festival Cordillera en Bogotá. Esta edición contará con artistas de nivel internacional como Juan Luis Guerra o bandas como Miranda, Fabulosos Cadillacs, la Bersuit, Molotov, Hombres G, entre otros.

La apertura de puertas se dará a partir de las 12:00 del mediodía y se recomienda llegar en transporte público al lugar, ya que no habrá parqueaderos oficiales del festival.

Durante estos últimos días el estado del clima en Bogotá ha estado con cielo despejado y poca lluvia, por eso se recomienda llevar y aplicarse bloqueador. De esta manera, los organizadores del Festival tienen las siguientes recomendaciones.

Esto es lo que sí puedes llevar al Festival Cordillera:

Maletas Pequeñas

Sombreros

Celulares

Disfraces

Banderas de países (sin astas)

Bloqueador solar.

Gafas de sol

Termos vacíos

Ponchos para lluvia

Te recomendamos llevar ropa cómoda y estrictamente lo necesario, para que disfrutes al máximo del Festival.

Esto es lo que no puedes llevar al Festival Cordillera:

Camisetas o banderas de equipos de fútbol

Armas, cuchillos o cadenas

Instrumentos musicales

Cámaras profesionales de foto o video, accesorios o equipos

Elementos de camping (sillas, carpas, walkie talkies, etc)

Cigarrillos

Sombrillas

Alimentos o bebidas

Mascotas

Equipos fotográficos y drones

Sustancias alucinógenas

No se permite el ingreso de vaporizadores

Otras recomendaciones para tener en cuenta

No llevar maletas grandes y tener en cuenta que no puedes compartir tus entradas con otras personas. Además, las manillas cashless no son válidas para ingresar al Festival.

En cuestión de movilidad, te recomendamos llegar en transporte público y mirar previamente qué bus en la noche te sirve para devolverte a tu casa. Recuerda que el SITP habilitó rutas por toda la ciudad entre las 10:30 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada del domingo 15 del lunes 16 de septiembre.

La carrera 60 estará cerrada por el costado occidental y se recomienda llegar al Festival por la calle 63 con 60.

Se recomienda a las personas no estar solas dentro del Festival. La zona de Oasis está habilitada para las personas que se sientan incómodas o violentadas. Allí recibirán orientación y apoyo.

La zona de comidas estará abierta desde el inicio del festival y cerrará media hora antes de que termine. Así operará los dos días.

Mapa de Cordillera

Este mapa te ayudará a ubicarte dentro del Simón Bolívar y los diferentes escenarios que habrá en él. Podrás mirar tus puntos de encuentro con tus amigos e identificar las diferentes zonas que tendrá el Festival.

