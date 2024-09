Por: El Colombiano

Hace siete años que no había música nueva de Linkin Park. Siete años que justo cumplió de fallecido el que fuera su vocalista estrella Chester Bennington, cuyo carisma y talento marcó a toda una generación.

Podría pensarse que fue un duelo musical para los seguidores de la banda pero también para sus otros integrantes Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn y que ahora están listos para presentar nuevos nombres, nueva música y salir de gira.

Ellos se unen ahora a Emily Armstrong –de la aclamada banda Dead Sara– como covocalista y Colin Brittain como baterista, y comparten, por primera vez, música completamente nueva en siete años.

Acaban de lanzar un nuevo sencillo y un video The Emptiness Machine, también hay un nuevo disco, From Zero, que se lanzará completamente el 15 de noviembre y para el que ya hay preventa.

Pero las sorpresas no paran ahí: anunciaron 6 próximos shows en arenas en Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá como parte del From Zero World Tour. Sí, así como lo leen, Bogotá será la única ciudad latinoamericana en este regreso.

El concierto en Colombia será el próximo 11 de noviembre en el coliseo MedPlus en Bogotá y se sabe que la preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! se activará desde el 11 de septiembre y hasta el 13 cuando se activará la venta para todos los medios de pago. Todo se hará en la plataforma de Taquilla Live.

“Antes de Linkin Park, nuestro primer nombre de banda era Xero. Este título de álbum se refiere tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente. Sonora y emocionalmente, se trata del pasado, presente y futuro, abrazando nuestro sonido característico, pero nuevo y lleno de vida. Se hizo con una profunda apreciación por nuestros nuevos y antiguos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans. Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y emocionados por el viaje que nos espera”, dijo el conocido músico Mike Shinoda.

Detalles y fechas de la gira de Linkin Park

11 de septiembre de 2024 | Kia Forum – Los Ángeles, CA

16 de septiembre de 2024 | Barclays Center – Nueva York, NY

22 de septiembre de 2024 | Barclays Arena – Hamburgo, Alemania

24 de septiembre de 2024 | The O2 – Londres, Reino Unido

28 de septiembre de 2024 | INSPIRE Arena – Seúl, Corea del Sur

11 de noviembre de 2024 | Coliseo Medplus – Bogotá, Colombia

