A través de sus redes sociales, el emprendedor y cantante vallenato Felipe Díaz anunció que fue dado de alta luego de ser herido en medio de un atraco registrado la noche del sábado en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar.

El joven recibió un disparo en la boca con un arma traumática, por lo que fue operado de urgencias en una clínica de la ciudad.

Tras momentos de tensión y luego de lamentar la crítica situación que vive la capital del Cesar por la delincuencia, que ha cobrado vidas humanas, el cantante vallenato compartió en sus redes sociales los momentos que vivió antes y después de aquel triste hecho.

En uno de los videos se observa su alegría antes de llegar a la fiesta de cumpleaños de su prima, a quien iba a sorprender con su disfraz de la mascota de Frutopping, su emprendimiento. Así, como unas fotografías cuando es atendido en una ambulancia y luego en la Clínica Laura Daniela hasta donde fue trasladado.

“Desde hace unos años cada vez que despierto digo en voz alta: ‘Hoy será un día maravilloso, voy a salir adelante’, esto me hace levantarme de mi cama temprano, ponerme a trabajar y hacer cada cosa con un amor y pasión que no tiene ahorro. La misma pasión con la que me dirigía con mi esposa a felicitar a mi sobrina Laurita en Casimiro Maestre, un barrio de Valledupar azotado por la delincuencia”, dice Felipe Díaz.

Al mismo tiempo, aclaró que en el momento en el que sucedió el atraco no forcejeó con el delincuente, solo estaba preocupado por saber cómo se encontraba su esposa y el resto de sus familiares.

“Quiero aclarar que no forcejee, yo estaba dentro de mi dummy donde no se puede ver casi que nada, yo solo escuché que le gritaban a mi esposa y me puse nervioso por no entender qué pasaba ahí afuera. Todo sucedió frente a una fiesta de niños, frente a mi esposa y mi hermana menor y mientras los vecinos me veían ponerme el disfraz llamativo”, añadió.

En otra publicación en su cuenta de Instagram, Díaz mostró su proceso de recuperación y la llegada a su casa en Valledupar, no sin antes, hacer una parada en su negocio, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida.

“En casa, con vida, con mi familia, con mi sobrinita que le dijeron que me había caído y partido la boca para no causar más traumas de todo lo vivido el sábado. Gracias por tanto mi Dios, tengo tanta gente a la que darle gracias y con la que me siento en deuda ahora mismo, todo el cariño. Me llena el corazón y me hace omitir cualquier pérdida, herida y dolor”, expresó.