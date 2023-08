El joven de 25 años de edad manifestó que al momento de asalto se dirigía al barrio Casimiro Maestre, a una fiesta infantil para felicitar a su sobrina que cumplía años, relató en una publicación de Instagram de este 14 de agosto.

Diaz aclaró que recibió el tirio en la boca mientras estaba dentro de la mascota Frutopping (negocio que emprendió hace un tiempo en esa zona donde transitan muchos universitarios) y que en ningún momento forcejeó con los delincuentes.

“Yo estaba dentro de mi ‘dummy’ donde no se puede ver casi nada. Yo solo escuche que le gritaban a mi esposa y me puse nervioso por no entender que pasaba ahí afuera”, dijo el joven que se recupera en una clínica de Valledupar de la lesión en su cara.