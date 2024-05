Un evento inesperado capturó la atención de la ciudad de Miami, así como de las autoridades en Estados Unidos, cuando los cantantes Feid y Yandel ofrecieron un concierto improvisado desde un yate, atrayendo a una multitud que se reunió en el puente Brickell para escucharlos.

(Lea aquí: Destino Sonoro: un tour para conocer a Medellín a través de la música)

Todo comenzó luego de que el artista antioqueño invitara a sus fans en Miami a través de sus historias de Instagram para que fueran a ver su presentación: “¿Quién en bote hoy en Miami pues?”, había dicho el cantante este martes.

Sin embargo, la situación atrajo rápidamente la atención de la Policía, que se acercó al yate para pedir a los artistas que terminaran con el show después de apenas unas canciones.

El yate se encontraba cerca del puente de Brickell cuando los oficiales intervinieron debido a la gran cantidad de fans que congestionaron el tráfico en las calles.

La presentación pretendía promocionar su EP con el cantante puertorriqueño: “Manifesting 20-05”, que incluye temas como Pa Janguiar, De Negro, Fecha, No Digas Na y Brickell, como el nombre del lugar donde sus fans se aglomeraron.

Miami Police shut down Feid and Yandel's pop-up yacht concert in Miami due to lack of permits. pic.twitter.com/9nq5htcLUo

— Pop Crave (@PopCrave) May 15, 2024