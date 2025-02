‘Yo me llamo’ 2025 es el escenario de emociones intensas y noches de eliminación que capturan a toda Colombia. Los jueces, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, se enfrentan al reto de evaluar las actuaciones y decidir quién debe dejar el programa.

Los competidores están determinados a demostrar que pueden igualar a sus ídolos, pero solo los más talentosos continúan en la competencia. Recientemente, la eliminación de la imitadora de Fariana desató diversas opiniones entre el público. A pesar de su dedicación y pasión, pequeños errores en su actuación llevaron al jurado a decidir su salida.

Sin embargo, lo que capturó la atención de todos fue el mensaje de apoyo que la verdadera Fariana le envió a través de Instagram. La cantante le aseguró: “Esta bendición de haber participado en ‘Yo me llamo‘ será el comienzo de muchas oportunidades. Ganaste una familia que admira tu esfuerzo. Te veo pronto”.

¿Qué pasó entre ‘Yo me llamo Fariana’ y Amparo Grisales?

Después de su actuación, Grisales fue crítica con el participante, señalando varios aspectos técnicos que no estuvieron a la altura: “Es que Fariana combina un tono melódico con una entonación segura, agresiva. Fue perversamente desafinada, errática, en todo lo que hiciste“.

La respuesta de la concursante no se hizo esperar, expresando su descontento y su intención de demostrar su habilidad en el rap, a lo que Amparo Grisales contestó firme: “Si tienes facilidad para el rapeo, entonces sé tú, porque a Fariana yo no la veo por ningún lado”. Esta interacción culminó con la retirada de la imitadora del escenario, visiblemente conmocionada y expresando su frustración en el ‘backstage’:

“No quiero generar lástima, no quiero que me vean llorando, no quiero que toda Colombia me vea así. Son demasiado bruscos, lo que dicen lo desestabiliza a uno totalmente”.

El incidente ha provocado una amplia discusión sobre los límites de la crítica y el impacto emocional de las palabras en contextos de alta presión como lo es ‘Yo me llamo‘. La comunidad de seguidores y espectadores continúa debatiendo sobre el equilibrio entre la crítica constructiva y el respaldo emocional a los participantes que se esfuerzan por honrar a sus ídolos musicales.

