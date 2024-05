El compositor vallenato Ómar Geles falleció el pasado 21 de mayo en Valledupar. Sin duda alguna, su muerte ha representado un duro golpe en para artistas del género, para sus seres queridos y, por supuesto, para sus seguidores.

Al famoso acordeonero le han hecho diversos homenajes póstumos. En Valledupar se llevaron a cabo diversos eventos y, en medio de un recorrido que hacían los fanáticos de Geles, se registró un gracioso hecho.

Todo ocurrió el pasado jueves, cuando el equipo del canal Telecaribe se trasladó a Valledupar para emitir en vivo el funeral del artista. Un periodista quiso hablar con uno de los seguidores, ya que se le veía triste y caminando con fotos del fallecido.

El periodista le acercó el micrófono al joven y le dijo: “Palabras para Omar, ¿qué le diría a Omar?”, a lo que el fanático le respondió cantando su propia versión de ‘Los caminos de la vida’, algo que nadie esperaba.

“Omar me dejó una canción en este corazón para mí y se llama ‘Los caminos de la vida’”, afirmó el joven, y entonó la famosa canción, pero cambiando gran parte de la letra: “Los caminos que la vida, que siento como yo no estaba, queriendo como yo quería, que siento como yo no estaba”.

La curiosa escena se hizo viral porque, al parecer, en medio de la emoción, el fanático cambió la letra de la canción, mientras el presentador miraba a la cámara confundido sin saber qué hacer.

De hecho, el periodista no tardó en retirarle el micrófono para finalizar abruptamente la intervención del joven seguidor de Geles.

