Daniella Álvarez se ha convertido en una de las figuras más representativas de la farándula nacional por su belleza, su talento, pero además, por su historia. En 2020 le cambió la vida y parece que iniciando este año ha llegado otra mala noticia.

(Vea también: Daniella Álvarez confirmó si terminó relación con Daniel Arenas; mensaje incluyó a Karol G)

A través de Instagram, Álvarez compartió varias fotografías despidiendo a su perra llamada Bella, que, según cuenta, la acompañó en los peores momentos de su vida.

Daniella Álvarez está de luto por muerte de su perra Bella

Álvarez se consideraba la mamá de su mascota y por eso la despidió con tierno mensaje:

“Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última Perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá. Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte. Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo Belita, ahora eres mi angelito en el cielo”, mencionó Daniella Álvarez en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Alvarez (@danielaalvareztv)

Sin duda, la pérdida es muy dura, teniendo en cuenta que la presentadora siempre ha sido amante de los animales, sobre todo de Bella, a la que trataba como a su propia hija.

(Vea también: Tierno apodo que se tienen Daniel Arenas y Daniella Álvarez; se les nota el amor)

Varios amigos y fanáticos de la barranquillera le dejaron sus mensajes de apoyo:

“Siento mucho lo de tu perrita, es muy duro perder a nuestras mascotas que son como familia”, “ahora tienes un angelito que te cuidará siempre”, “lo siento mucho, amiga, te amo”, ” lamento mucho tu perdida”.

La también modelo no reveló detalles del fallecimiento de su mascota.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.