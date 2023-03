La modelo y mercaderista contó en el programa de Caracol Televisión ‘La red’, detalles de cómo sufrió graves quemaduras en varias partes de su cuerpo por una chimenea que instaló en su casa.

Paola Santos participó en la edición del ‘Desafío Super Humanos’ de 2018 y dijo que hace aproximadamente un año tomó la decisión de remodelar su apartamento e instalar una chimenea eléctrica en la sala de su casa sin imaginar que “un gusto le fuera a causar tanto daño”.

“Yo reaccioné en segundos pero la pijama se me quedaba pegada en la piel. Salí corriendo para la ducha, me eché agua fría, pero tenía mucho miedo en ese momento porque estaba la niña, el apartamento se me estaba prendiendo y yo no sabía qué hacer, o me salvo yo, salvo a mi hija, salvo la casa. Eran muchos sentimientos encontrados en ese momento”, relató Santos en el programa.

El accidente ocurrió el 1 de octubre de 2022 y tuvo que ser llevada a un hospital de emergencia porque tenía quemaduras de tercer grado en varias partes de su cuerpo. Fue hospitalizada y aseguró que fueron noches eternas de mucho dolor y numerosas cirugías.

“A mi me injertaron mi brazo, mi pierna y mi abdomen. Y de dónde sacan ese injerto, de tu propio cuerpo. A las partes sanas le hacen como un raspado para armar los injertos, pero ahí viene lo otro, que peguen, y se pegan con grapas, entonces son grapas en todo tu cuerpo”, afirmó en la entrevista.

A la exparticipante del Desafío le dieron de alta luego de 1 mes y 8 días y manifestó que el proceso para aceptar su cuerpo también fue un reto muy difícil. Sin embargo, dice que lloró cada parte de su cuerpo y ahora que sigue en recuperación se ve con “ojos de amor y agradecimiento”.

“Fue un proceso demasiado doloroso, demasiado fuerte, donde yo no entendía nada, donde le hice mil preguntas a Dios: ¿por qué a mi?, ¿por qué yo? Y no es así, el por qué lo voy a entender en el camino. Yo solo sé que Dios me dio la fortaleza para estar aquí de nuevo con mi familia y con mi hija que era lo que más deseaba“, dijo Santos en una historia de su cuenta de Instagram.