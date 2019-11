Lallemand fue el primer novio que tuvo Del Castillo, cuando la ahora artista apenas tenía 15 años y él 37.

Después de que la cantante dijera que al acordeonero “ni se la para”, en la cuenta de Instagram de él apareció una foto de un pene erecto, que posteriormente fue eliminada. Muchos seguidores de Lallemand vieron la foto, la replicaron en redes sociales más allá de que él la hubiera eliminado y empezaron a cuestionar si efectivamente la imagen correspondía al cuerpo de quien fuera rey vallenato.

El programa ‘La movida’, del Canal RCN, entrevistó a Lallemand para que hablara al respecto. En el diálogo, el acordeonero manifestó que él no publicó esa imagen de un pene erecto que apareció en su Instagram y que lo hizo una de las personas a las que le tenía delegada de la responsabilidad de administrar sus redes sociales.

“Las redes sociales las manejan ciertas personas. Uno delega a ciertas personas, una persona se pasó de piña y tuve que retirarla del manejo de redes sociales. Iba a entablar una denuncia, pero decidí dejar eso así. Eso fue una locura, haber publicado eso. Son cosas que no se pueden hacer”, declaró el acordeonero de Iván Villazón.

Lallemand también aseguró que no le guarda ningún rencor a Ana del Castillo. “Yo no tengo rencor alguno con ella y pienso que fue un momento de euforia que ella tuvo, de pronto con tragos, no sé. No hay que darle más mente a eso”, dijo el artista.

Por último, Lallemand y su pareja aseguraron que la foto que se publicó en su Instagram no era de su cuerpo.