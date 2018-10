La demanda fue presentada el miércoles en un tribunal estatal de Delaware por la compañía de seguros American International Group (AIG) y está dirigida contra el guardaespaldas Pascal Duvier y la compañía de seguridad Protectsecurity por incumplimiento de contrato, según el registro judicial.

De acuerdo con el texto de la demanda, obtenido por el sitio de noticias de celebridades TMZ, la compañía de seguros afirma que Pascal Duvier incumplió sus responsabilidades, dejando a la esposa del rapero Kanye West sola en su lujosa residencia hotelera en el barrio de Madeleine esa noche.

También se le acusa de no haber informado sobre las deficiencias de seguridad del hotel: la ausencia de cerradura en un portón del patio, un intercomunicador fallado o la falta de cámaras de vigilancia.

Pascal Duvier, quien ya no trabaja para las Kardashian, había salido para acompañar a la hermana de Kim, Kourtney Kardashian, a un club nocturno.

AIG afirma que estas fallas de seguridad permitieron a los malhechores entrar al apartamento de Kim Kardashian. La firma también se queja de que el conserje no tenía formación de seguridad, aunque la demanda no va contra él ni contra el hotel.

Durante el robo, la estrella del programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, que estuvo en París durante la Semana de la Moda en octubre de 2016, fue amenazada con un arma de fuego, maniatada, amordazada, y luego encerrada en el cuarto de baño. Una vez que los ladrones se fueron, ella pudo deshacer sus ataduras y llamar a su guardaespaldas.

Los cinco asaltantes robaron un anillo de casi 4 millones de euros y varias joyas de diamantes y oro por un monto total estimado de 9 millones de euros, el mayor robo a un particular en los últimos 20 años en Francia.

Los 6,1 millones reclamados al guardaespaldas por la aseguradora corresponden al monto que esta compañía tuvo que pagar a Kardashian, según TMZ.

Unas 17 personas fueron arrestadas en los meses posteriores al robo. Solo una pieza, una cruz incrustada de diamantes, ha sido recuperada.