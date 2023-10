Durante las últimas horas comenzó a circular un video en el que se muestra una parte de la entrevista que le dio el también actor a la periodista Adela Micha para el portal Financiero Bloomberg.

Aunque dicho diálogo se dio en 2018, mucho antes del fuerte accidente que sufrió el artista mexicano, este se volvió a viralizar en redes sociales por una declaración que dio el mexicano sobre los jóvenes que quieren trabajar con él.

En una parte de la entrevista, la comunicadora le preguntó sobre si pensaba que una película que se iba a estrenar y en la que él aparecía tendría éxito como ya había ocurrido con otras, a lo que Eugenio Derbez explicó que sí y dio sus razones.

“Yo tengo fe en todas porque las hago no pensando en el dinero y eso es algo que tengo muy claro. Cada vez que me dicen: ‘Es que esta es más cara…’, no me interesa saber. Quiero que quede muy bien y si va a costar más, pues va a costar más”, mencionó.

El actor mexicano, al que muchos conocieron por su papel protagónico en la película ‘No se aceptan devoluciones’, comenzó a hablar con la periodista sobre la forma en la que la juventud quiere recompensas inmediatas en cualquier ámbito de la vida.

“Es otro mundo literalmente opuesto. Tú y yo, y hasta la fecha lo hago, a mí me habla alguien para un trabajo y les puedo dedicar semanas antes de decirles ‘te cobro tanto’. Ese tema no lo toco”, aseguró el comediante haciendo referencia al pago por sus servicios.

Pero allí no quedó todo, pues puso un ejemplo en el que aseguró que jóvenes lo buscan para trabajar con él y lo primero que le preguntan es por el pago.

“Hay jóvenes que me dicen: ‘Ay, es que me encantaría trabajar contigo’, algunos, otros no, pero les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales y tú te ves chavo [pilo] y le sabes a las cosas, entonces quiero que trabajes conmigo’. [Te dicen]: ‘Sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”, comentó en esa oportunidad.