El colombiano está viviendo su mejor momento, no solo porque ha encontrado un público en México que le ha abierto las puertas y le ha dado mucho cariño a su música, sino porque se casó con el amor de su vida.

La pedida de mano se hizo viral en redes sociales porque se fueron a París en donde pasaron algunos días lejos del trabajo, hicieron un pícnic al lado de un río y con una canción, Esteban, como es el nombre real del cantante, le pidió que se casara con él.

Han pasado dos años desde ese momento y Esteman asegura que nada cambió en su relación, solo decidieron hacerlo mucho más oficial.

Ahora, lanzó un nuevo álbum llamado Secretos y la canción que lleva el mismo nombre la grabó en Cartagena, en donde afirmó que se sentía una energía diferente y especial.

“Grabar en Cartagena fue muy especial y es como cuando uno va a Las Vegas, lo que pasa en Cartagena, se queda en Cartagena“, afirmó el cantante.

Y es que, según él, es una ciudad ideal para pasar algunos días con los amigos, olvidarse de toda la cotidianidad y sacar los deseos más oscuros.

Países como Perú, Guatemala, Costa Rica, Colombia, entre otros, serán los lugares que el cantante visitará con el tan esperado ‘Secretos Tour’, llevando sus más recientes éxitos musicales a través de ‘shows’ poderosos e impactantes, como lo tiene planeado.

El continente americano no será el único que disfrutará de su música, Europa, especialmente España, tendrá la oportunidad de vibrar con el artista. Otras fechas en países como Chile, Argentina, Venezuela y México estarán próximas a ser anunciadas dentro del tour.

Pero no se irá con su esposo, ya que el actor Jorge Caballero estaría grabando una importante producción en el país:

“Él está grabando y eso me encanta porque cada uno está cumpliendo sus sueños. Está grabando al lado de Margarita Rosa de Francisco, yo le dije que me encantaba, me emocioné mucho más que él. Todo está perfecto, vivo en una luna de miel”.

