Recientemente se conoció que el esposo de Thalía, el empresario de la industria musical, Tommy Mottola, supuestamente, le habría sido infiel con Leslie Shaw, una cantante peruana con la que la mexicana trabajó hace unos años.

Esta información fue divulgada por el periodista de Televisa, Ernesto Buitrón, quien contó en el programa de Magaly Medina que Mottola, que siempre se ha caracterizado por ser un hombre conquistador, engañó a la intérprete de ‘Equivocada’ hace un tiempo.

Ante esto, y casi de inmediato, presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ Lili Estefan, quien además es muy amiga de Thalía, desmintió tal rumor.

“Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes. Es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme a ella, no me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes”, dijo la periodista.