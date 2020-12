green

La colombiana le contó a Santiago Moure y Martín de Francisco que ella ni siquiera sabía cuán popular era esa expresión: “Yo no sabía hasta un año después de que empezó a hacerse popular la frase, cuando la gente me decía ‘Esperanza, dime juep#$%, qué rico'”.

Según ella, “a la mayoría de las actrices no nos gusta ver nuestro propio contenido. Hacemos los videos pero normalmente no los miramos”, por lo que no se había percatado de que la usaba hasta que su pareja la obligó y se percató de lo que decía.

“La primera vez estaba con mi pareja, a él le encanta la pornografía y es fanático de todos mis videos. Fui a la oficina y me obligó a básicamente sentarme y escuchar una película con volumen y ahí fue donde me di cuenta que yo utilizaba esa expresión”, contó.

“A mí me gusta hablar durante el sexo, no me gusta quedarme callada“, explicó. Me di cuenta de que efectivamente decía ‘juep#$%, qué rico’, pero no lo decía de forma consciente”, agregó.

Gómez también dijo que no concibe su carrera exactamente de como actoral:

“En la pornografía yo no me considero de hecho ni siquiera actriz. Una actriz debe saber actuar, yo normalmente no actúo. Por eso no me dediqué a la televisión normal”, reflexionó.

“Tuve la oportunidad de entrar a hacer parte de una telenovela, no me gustó, no soy buena actuando. En la pornografía simplemente estoy haciendo algo que me gusta y algo que disfruto hacer”, explicó después.

Esta fue la entrevista completa de Esperanza Gómez con ‘La tele letal’: