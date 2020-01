“Tomás, soy yo… pero, a su vez, no soy yo. Porque yo no me llamo Tomás. El padre [que nos casó] tuvo un lapsus ahí [en la ceremonia], de tres o cuatro veces que dijo Tomás, pero no soy yo. Melissa tampoco se casó con un Tomás”, relató Matías, con un tono jocoso.

Ante eso, la famosa molestó y dijo: “Dos veces, sí… porque están diciendo que si me casé con un Tomás”.

Entonces, el jugador solo respondió: “Le mandamos un abrazo grande al padre… Fue como que se le vino un Tomás ahí”.

Y Melissa puntualizó, riendo, que sí, que el tema del error en su boda, a la que asistieron varios famosos, estaba olvidado: “Ya sanamos”.

La explicación la dio la pareja, que se casó en diciembre, en las historias de la expresentadora de Canal RCN, donde ya no aparecen los videos, aunque otras cuentas de Instagram la han reposteado, como se ve a continuación: