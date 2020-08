green

Daneidy Barrera, como es el nombre de pila de la polémica creadora de contenido, habilitó la opción ‘Hazme una pregunta’ en Instagram y allí le preguntaron si ya no tenía problemas judiciales.

Ante la duda de su seguidor, ‘Epa’ aseguró que tiene una condena que respetar y, al parecer, Transmilenio y la Fiscalía pretenden colocarle una manilla, que sería el brazalete que suelen usar los presos con casa por cárcel.

“Yo no me voy a dejar, porque Dios no quiere. Si tengo que saltar las tejas, las salto, pero no me cogen“, aseguró la empresaria de peluquerías, sugiriendo de este modo que huiría en el caso de que las autoridades pretendieran llevarla a una prisión.

Luego, la ‘influenciadora’, que hace pocos días se comparó con ‘La vendedora de rosas’, simuló que estaba siendo perseguida por la Policía y corrió por el tejado, como si estuviese escapando para no ser detenida.

Aquí, el video que ya no aparece en sus historias y fue reposteado por una cuenta de chismes: