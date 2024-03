‘Epa Colombia’ le respondió a Luly Bossa al poner el pantallazo de la transferencia de consignación de dinero a través de su cuenta de Instagram, luego de las declaraciones que dio la actriz en un ‘live’ en el que alegaba que de la ‘influenciadora’ no había donado dinero.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ dice que empresa la estafó y culpó a Andrea Valdiri: “Me la recomendó”)

Horas más tarde, la empresaria contó: “Imagínate que yo admiro mucho a las mujeres que sacan sus hijos adelante, no importa su discapacidad, su dedicación, su labor tan linda”.

Después dijo: “Me conecté el 9 marzo a mis redes sociales y yo vi que en ‘Lo se todo’ dice que la actriz Luly Bossa necesitaba ayuda y yo pues vi que abajo colocaron cuenta de Nequi y Bancolombia e hice una transferencia de 800 mil pesos, me dijeron al otro día: ‘¿Amiga ya ayudaste?’. Yo estaba en mi ‘baby shower’ y yo dije: ‘Sí, amiga, yo le ayudé'”.

Sin embargo, la empresaria comentó: “Ayer, en el ‘en vivo’ dice la actriz que yo no di absolutamente nada, que yo no me contacté con el equipo. Amiga, yo no tengo que contactar con el equipo porque sé que ella estaba pasando por un duelo en un momento difícil en su vida”.

Lee También

“Me trataron supermal esta mañana, me escribieron: ‘Te aprovechaste de ella, ella en el vivo te desmintió’. Tantas personas que le ayudaron porque me han enviado pantallazo que le ayudaron ese día”, contó ‘Epa’.

“Amiga, uno antes de juzgar y decir que una persona no me ayudó, uno tiene que revisar uno por uno. De pronto no revisó, su mánager, quien sabe, uno siempre hace las cosas de corazón y es increíble que una actriz lo diga”, indicó Daneidy Barrera.

‘Epa Colombia’ desmintió a Luly Bossa: dijo que le donó $ 800.00 y publicó ‘prueba’ pic.twitter.com/b5HQRCFr7s — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) March 22, 2024

“Dios me ha bendecido a mí porque ha sido misericordioso y si él me bendice pues yo también puedo bendecir a otras personas”, puntualizó la artista.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.