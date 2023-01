Mucho antes de obtener sus primeros protagónicos y de convertirse en la actriz que actualmente estelariza Emily en París, una de las series juveniles más llamativas de Netflix, Lily Collins atravesó duros momentos en su hogar. A pesar de estar vinculada a la farándula y la industria del entretenimiento incluso desde antes de nacer, también vivió otras situaciones muy comunes en muchas familias.

Lily Jane Collins McDowell nació el 18 de marzo de 1989 en Guildford, Surrey, Inglaterra. La actriz es la segunda hija del músico Phil Collins y su segunda esposa, Jill Tavelman. El británico y su pareja estadounidense se divorciaron en 1996, cuando Lily tenía solo siete años, y desde ahí, la hoy actriz vivió en Los Ángeles con su madre. Como muchos otros niños, la pequeña creció con la ausencia de su padre, situación que marcó su infancia, adolescencia y parte de su adultez.

¿De qué sufrió Lily Collins?

En el año 2017, la actriz británica sorprendió con su actuación en To the Bone, película de drama de Netflix, donde interpretó a una joven que sufría de anorexia nerviosa. En el mismo año, Lily publicó un libro que tituló Sin filtro: sin vergüenza, sin arrepentimientos, solo yo, donde abrió su corazón y reveló detalles sobre su vida personal y niñez.

El complejo vínculo con su padre y su ausencia la llevaron a sufrir de trastornos alimenticios. Desde muy joven se volvió adicta al ejercicio y a los laxantes, y solo se alimentaba con café y chicles, una combinación que la llevó a ser extremadamente delgada. “Sentía que no podía soportar el dolor y la confusión y que necesitaba su aprobación porque sentía que no era suficiente”, cuenta sobre lo que sintió desde el divorcio de sus padres y deseo de aceptación que precisaba de su famoso padre. La mala imagen que tenía de su progenitor, quien era alcohólico, y sus malas relaciones de pareja en su pasado, la llevaron a buscar ayuda profesional e iniciar su recuperación. “Nunca se borrará porque es parte de lo que soy. Pero ya no define cómo vivo mi vida a diario”, recuerda.