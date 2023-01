Esta producción es uno de los proyectos más fuertes y bien aceptados en estos tiempos, despertando el interés en los detalles de la misma por muchas personas, sobre todo si se habla de los looks de los personajes.

¿Cuánto cuesta la ropa que usan los protagonistas en ‘Emily en París’?

El riguroso y atrevido estilo de Philippine Leroy-Beaulieu, actriz francesa quien interpreta a Sylvie en la serie y los icónicos outfits de la protagonista, Lily Collins, son tema de conversación en las redes, tanto por querer clonarlos y poder usarlos en la vida cotidiana, como por el valor que debe tener este vestuario.

Al parecer, las piezas que usan los actores no son precisamente baratas, la mayoría de ellas pertenecen a prestigiosas firmas de lujo que Emily Cooper, la ejecutiva de marketing de la producción, consigue con alguna que otra dificultad.

Por ejemplo, el inolvidable vestido rosa que usó Collins de Magda Butrym, llegó a costar alrededor de 1.100 euros sumado a los 950 euros que cuesta los zapatos con plataforma en color menta de Casadei que acompaña el atuendo.

Otro ejemplo, un estilo colorido llamativo por iniciar con un vestido de la colaboración de H&M con Iris Apfel con un valor de 79,99 euros, que podría ser uno de los más económicos en el vestidor, pero, las botas altas metalizadas que lo acompañaron pertenecen a la Maison Skorpios, y el valor ronda los 1.200 euros.

Lo que queda claro es que al igual que los looks de ensueño de la reconocida Carrie Bradshaw en la famosa Sex and the City, el estilo de vida va de la mano de la moda, pues el personaje y su armario es parte fundamental de la fantasía que rodea las cintas.