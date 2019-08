El reconocido cantante, que hace pocos días invitó a Meghan y a Harry a pasar unos días en su casa, se mostró sorprendido por todos los fuertes mensajes que circularon con esta noticia y quiso que la prensa, que tanto los critica, como los seguidores dejaran de intimidarlos.

“Estoy profundamente angustiado por la forma distorsionada y maliciosa en la que la prensa está hablando del duque y la duquesa de Sussex. […] La madre del príncipe Harry, Diana, princesa de Gales, fue una de mis más queridas amigas. Siento una profunda obligación de proteger a Harry y su familia de la intrusión innecesaria de la prensa, que (en su época) contribuyó a la muerte prematura de Diana“, explicó Elton.

After a hectic year continuing their hard work and dedication to charity, David and I wanted the young family to have a private holiday inside the safety and tranquility of our home. To maintain a high level of much-needed protection, we provided them with a private jet flight. — Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019

I highly respect and applaud both Harry and Meghan’s commitment to charity and I’m calling on the press to cease these relentless and untrue assassinations on their character that are spuriously crafted on an almost daily basis. Elton — Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019

Además, quiso aclarar que ellos no se han saltado ninguna promesa que hayan hecho en cuanto a su responsabilidad con el medio ambiente, pues el avión que él les proporcionó para ir a su propiedad era neutral en carbono, respetando así su ideal.

Ellen DeGeneres se unió a lo dicho por el artista y salió en defensa de la pareja, a quienes describió como “las personas más compasivas“, pues hace meses estuvo compartiendo con ellos y hablaron de su labor para con el planeta, por lo que no entiende cómo los atacan tanto si ellos hacen tanto por el mundo.

Portia and I met Prince Harry and Meghan in England to talk about their work on wildlife conservation. They were the most down-to-earth, compassionate people. Imagine being attacked for everything you do, when all you’re trying to do is make the world better. pic.twitter.com/226pRO1fj1 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 19, 2019

Ignacio Figueras, el reconocido jugador de polo argentino que es amigo de Harry, fue otro de los personajes que no pasó por alto la oportunidad para apoyarlo y se mostró de acuerdo con lo dicho por la presentadora estadounidense.

Por último, Pink aplaudió a quienes los defienden y aprovechó para dejar un mensaje contundente en Twitter:

“La forma en que la gente os trata es la forma más pública de intimidación que he visto en mucho tiempo. Está fuera de control. Seamos un poco más amables. Demostremos a nuestros hijos que es bueno ser amable”.