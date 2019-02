El primer plan alterno a seguir modelando es un centro de belleza, dijo la famosa y prometió dar más detalles pronto.

“Estoy haciendo un spa”, afirmó.

Más adelante, además, indicó que ya casi empieza a grabar la prueba de un producto televisivo que busca destacar a las mujeres que se dedican al fútbol.

“Tenemos un proyecto con una productora de acá, vamos a hacer el programa piloto, porque vivimos aún en un país machista, pleno siglo XXI y el país es extremadamente machista. Entonces, los futbolistas: ‘¡wow!’, todos le aplauden, pero las futbolistas: ‘Uy, no!, o son lesbianas o son estos o son lo otro, o son alcohólicas o son viciosas; o sea, algo les sacan por ser mujeres y no las apoyan, no las ayudan, y ¡debemos apoyar!”, puntualizó.

Las declaraciones de Elizabeth sobre sus nuevos planes laborales se pueden escuchar en este video compartido por el programa de Canal 1, en su cuenta de Facebook