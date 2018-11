View this post on Instagram

En mi anterior publicación les pregunté que si será que me volvía cantante jajajaja pero la verdad es que desde hoy soy la mujer más feliz del mundo, les tengo una SORPRESAAAAA Y UNA SÚPER NOTICIA: SOY PRESENTADORA OFICIAL DEL PROGRAMA @losetodocol . Quiero darle Gracias primero a Dios, Segundo al cANAL 1 @canal1col por la oportunidad y tercero a este maravilloso equipo de trabajo que con mucho cariño me acogió @tati_rodrigueza @marbelle30 @violetabergonzi @elgordoariel @elianisgarrido …. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Para mi es un sueño hecho realidad. Han sido muchos años de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Demasiadas fechas especiales sin mi familia, muchas presentaciones del colegio de mis hijos me las he perdido, todo por estar TRABAJANDO. Pero ha valido la pena!!!!. El día de hoy agradezco al cielo y a la vida por haberme hecho la mujer fuerte, guerrera, humilde y amorosa que soy. Estoy orgullosa de la estabilidad que hoy me cobija porque día a día he trabajado incansablemente de un lado a otro para estar AQUÍ DONDE ESTOY: Justo en el lugar indicado con las personas correctas. GRACIAS UNIVERSO, LOS SUEÑOS SI SE CUMPLEN. Recuerden que como dice un tío: El Exito no es suerte. Es la unión de la preparación, constancia, perseverancia con la oportunidad. Los quiero mucho!!!! Estoy feliz porque estaré con ustedes en su casa en esa pantallita cuadrada todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo de 8 a 9pm 🙋🏼‍♀️😍❣️🎤🙏🏽 GRACIAS @itsmajomakeup por siempre cumplir mis caprichos con el maquillaje 😋