La reconocida empresaria Eleonora Méndez denunció cómo su propia empleada de servicio se ganó su confianza y luego la robó. Asegura que la mujer utilizó clonazepam y escopolamina para drogarla.

En los últimos días, la noticia de que una empleada doméstica se ganaba la confianza de sus empleadores para luego drogarlos y robarlos, ha sido mediática luego de que la periodista Darcy Quinn diera a conocer la identidad de la misma. No obstante, este tipo de delincuencia es más común de lo que parece, puesto que la empresaria Eleonora Méndez denunció cómo una empleada doméstica también la robó.

Todo comenzó cuando ella buscaba a una empleada de servicios domésticos. Luego de unos días, la misma se ganó su confianza… según sus palabras: “todo lo hace perfecto… una gran profesional y una gran delincuente”.

Solo trabajó durante cuatro días. El jueves 18 de enero, Méndez recibió la cena. También su niñera. “Me empiezo a sentir mareada -inicia- ella se ofrece a acompañarme a la cama, me dice ‘tranquila señora, descanse’, me abriga, y hasta ahí me acuerdo…”.

Eleonora Méndez comenta cómo su empleada doméstica la robó

De alguna u otra manera, la “empleada doméstica” abrió la caja fuerte, Méndez dice que no sabe cómo lo hizo, y que perdió una alta suma de dinero entre joyas y efectivo: “… no es tan fácil abrir una caja fuerte… de pronto yo, en ese estado de hipnosis, le abro la caja fuerte… calculo que supera los dos mil millones”. Tanto Méndez como su niñera, fueron encontradas inconscientes al día siguiente.

La empleada externa llegó a las 6:40 de la mañana. De alguna u otra manera su niñera, en el mismo estado que la empresaria, abre la puerta. Estaba desnuda y se desmayó luego de abrir.

Pese al momento que vivieron, la empresaria asegura que se encuentra bien, y pide justicia por el crimen que cometieron en su contra.

