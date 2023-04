Si algo han tenido los directores de casting de ‘The crown’ es un ojo agudo para escoger a los actores que han interpretado a los personajes de la realeza británica en las cinco temporadas que ha tenido la serie.

Desde Claire Foy y Matt Smith como la reina Isabel y el príncipe Felipe, respectivamente, pasando por Emma Corrin y Elizabeth Debicki en dos momentos de la princesa Diana, ‘The crown’ ha presentado a actores que físicamente tienen un gran parecidoy que luego lo complementan con peinado, maquillaje y por supuesto, la actuación, para hacer de esta una serie fidedigna con este tipo de detalles.

(Vea también: Buenas noticias para fanáticos de ‘Black Mirror’ con sexta temporada llena de sorpresas)

Este jueves, en la cuenta oficial de la serie, se confirmaron los nombres de los actores que interpretarán al príncipe William (hijo de la princesa Diana) y su pareja, Kate Middleton, en el momento en que comenzaron a salir: se trata de Ed McVey y Meg Bellamy.

El joven actor, que ha causado conmoción en las redes sociales por su gran parecido con William, escribió semanas atrás en su cuenta de Instagram que estaba “absolutamente emocionado” de tener la oportunidad de interpretar al Príncipe William en la sexta temporada de la serie al lado de Meg como Kate. “Será una sesión increíble, no puedo esperar para aprender todo lo que pueda”, dijo.

En el post, Netflix confirmó que la sexta y última temporada de ‘The crown, llegará en 2023.

(Vea también: Netflix, en caída libre: sigue perdiendo usuarios por restricciones en las cuentas)

Muchos internautas se han visto sorprendidos al conocer que esta será la última temporada, pero desde la quinta, el director y creador Peter Morgan había confirmado que la serie se extendería hasta una sexta entrega y que esa sería la última.

Lo que no se sabe es si abarcará la muerte de la reina Isabel II y los recientes escándalos del príncipe Harry y Meghan Markle. Por ahora se sabe que esta quinta temporada traerá la muerte de la princesa Diana y la relación, en sus inicios, del príncipe William y Kate Middelton.

A first look at Prince William (Ed McVey) and Kate Middleton (Meg Bellamy) from the sixth and final season of The Crown, coming 2023. pic.twitter.com/hputORVqGt

— The Crown (@TheCrownNetflix) April 27, 2023