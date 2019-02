Sin embargo, muchas personas se preguntan si volverá a salir en la pantalla chica. Por esto, el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, habló con él y lo cuestionó: “¿Se le acabó su trabajo en televisión por terminar con su pareja?”. Pero Garrido negó rotundamente este hecho.

No obstante, la periodista del medio quiso ahondar en el tema y le dijo: “¿Se cumplió lo de mezclar el amor y los negocios?”, refiriéndose al dicho de que estos dos aspectos no se deberían relacionar. Garrido manifestó: “No es que sea malo; siempre y cuando haya una confianza y unos cimientos sólidos que sustenten bien a la pareja”.

El actor dijo que su falta de oportunidades en televisión se debe a que actualmente no cuenta con un mánager. Lleva 3 años sin presentar un ‘casting’.

Cabe recordar que Garrido sostuvo una relación con Lina Margarita González, una bumanguesa que es modelo, actriz y a quien antes de su ruptura la proclamaba como su esposa.