Eduardo Díez Vieira es un compositor y arreglista colombiano con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en la industria de la música para cine. Actualmente, cursa una maestría en composición de música para cine en la Universidad del Sur de California (USC), consolidando su experiencia en el campo de la música audiovisual.

(Vea también: ¿Cuáles son las 3 películas más vistas de Netflix? Plan para fin de semana en casa)

Se graduó con honores en Interpretación de Contrabajo Jazz en la Universidad EAFIT de Medellín y obtuvo una licenciatura en Composición y Arreglos de Jazz en Berklee College of Music, donde recibió reconocimientos como el Gill Evans Award y el Wayne Shorter Award.

Además, su excelencia académica lo llevó a formar parte de la lista del decano durante ocho semestres consecutivos. Eduardo ha trabajado en diversos proyectos de cine y televisión, colaborando con reconocidos compositores de la industria. Ha participado en la creación de música adicional para producciones como Moana 2 (Mark Mancina), My Adventures with Superman (Daniel Futcher), The Bad Guys (Daniel Futcher & Taylor Page) y Monsters at Work (Dominic Lewis), entre otros.

En un espacio con Pulzo, Eduardo Diez, en el que habló de su experiencia en Moana 2, una de las películas animadas más vistas y reconocidas:

“Yo llegué a Los Ángeles y empecé a contactar a diferentes compositores porque quería trabajar con ellos, uno fue Dominic Lewis con quien tuve la oportunidad de hacer un montón de películas, me volví muy cercano a él y me presentó a uno de sus mejores amigos que se llama Tommy Lawrence que es un orquestador muy famoso en Hollywood, a quien también me volví muy cercano. Yo sabía que él trabajaba con Mark Mancina que es el compositor de Moana. Tommy en algún momento me dijo que estaba buscando una nueva banda sonora y yo estaba interesado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Diez Vieira (@eduardodiezv)

(Vea también: Las 5 mejores películas de comedia en Netflix; son cortas y se disfrutan de principio a fin)

A partir de allí inició una prueba de un mes en la que él estuvo enviando música para proyectos anteriores y canciones nuevas, hasta que Mancina le envió unas escenas en específico para que él las musicalizara, hasta que finalmente quedó contratado.

“Yo siempre fui muy fan de Moana, la música y la película. Desde pequeño soy muy fan de Disney, de Up, de Los increíbles, entre otras. Llegar a trabajar ahí es un sueño hecho realidad”, aseguró Diez.

Contó que hubo un momento en específico que lo marcó:

“Hacia el final del proceso, Mark me invitó a ir a las grabaciones donde se reúne la orquesta y graban las canciones de la película. Esto fue en un estudio grande. Yo llegué, saludé a Mark y justo me dijo: ‘La siguiente escena que vamos a grabar es una que tú compusiste’. Entonces fue una experiencia increíble entrar a ese estudio tan legendario donde se han grabado un montón de mis películas preferidas y escuchar mi música tocada por una orquesta es algo impresionante”.

(Vea también: ‘Toy Story 5’: de qué tratará la nueva secuela y cuándo será la fecha de estreno)

Actualmente, tiene un proyecto de ballet y asegura que está muy feliz:

“Está basado en la ópera Carmen. Lo que hicimos fue readaptar ese material, que normalmente es para voces, se compuso como música nueva que está basada en esa misma historia, este caso solo es la orquesta y los bailarines. Se estrena el próximo mes en el ballet de Miami el 20 de abril”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.