La génesis de la demanda contra Sheeran surgió por el parecido entre su éxito mundial titulado ‘Thinking Out Loud’, con la canción ‘Let’s Get it On’, de Marvin Gaye.

Los herederos del coautor de Marvin Gaye afirmaron que Sheeran, Warner Music Group y Sony Music Publishing, les deben dinero por haber plagiado acordes del tema que se estrenó en 1974.

Por qué demandaron a Ed Sheeran y qué pasa si es declarado culpable

El artista británico testificó que ‘Thinking Out Loud’ fue una composición suya y de Amy Wadge, tomando como inspiración el amor que tenían los abuelos de Sheeran.

En la primera parte del juicio que se adelanta en Nueva York, Ben Crump, abogado de los demandantes, tomó como prueba un video de Ed Sheeran interpretando en vivo una mezcla de ‘Thinking Out Loud’, con ‘Let’s Get It On’, y manifestó que eso fue “una confesión” de plagio.

El artista respondió a esa acusación que “la mayoría de las canciones pop pueden encajar con la mayoría de las canciones pop” y complementó su intervención afirmando: “Podrías pasar de Let it Be a No Woman, No Cry y cambiar de nuevo”, refiriéndose a las canciones de los Beatles y Bob Marley.

En su defensa, Sheeran también comentó que no cometió el delito plagio:

“Si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería un completo idiota para pararme en un escenario frente a 20.000 personas y hacer eso”, declaró el famoso cantautor británico durante el juicio.

Sheeran enfrenta tres demandas diferentes presentadas por los la familia de Gaye, pero por ahora solo transcurre el juicio por el de plagio y quedan dos más en espera.

Se cree que el juicio dure al menos una semana y si el jurado determina que la estrella del pop plagió los derechos de autor de Gaye, el juicio entraría en una segunda fase para determinar cuánto debe pagarle a la familia demandante para indemnizarlos.