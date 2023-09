Dua Lipa, estrella del pop e intérprete de ‘One kiss’, ‘Don’t start now’, ‘Levitating’, ‘Kiss and make up’, entre otros ‘hits’, ha demostrado ser una artista muy culta, y no por menos recomienda a su fanaticada leer un libro mensualmente.

Para octubre, la famosa cantante británica de origen albanés recomendó leer ‘Cien años de soledad’, la obra que le dio el Nobel de Literatura al escritor colombiano Gabriel García Márquez, fallecido el 17 de abril de 2014, en Ciudad de México.

Según contó en su cuenta de Instagram, la novela (una de las más leídas en idioma español en el mundo) la dejó hechizada por los elementos fantásticos que conviven con la realidad, como así describió la obra de ‘Gabo’.

“Me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo. Es cierto que a veces tuve que abrirme camino entre los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía”, confesó.

A pesar de la dificultad para muchos de retener tantos nombres a la vez, la famosa estrella de la música aseguró haber sucumbido a la maestría de la narración de Gabriel García Márquez.

Además, reveló que durante su tiempo de lectura de la obra reflexionó acerca de sentimientos como el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad.

