Dominica y Alejandro Estrada podrían convertirse en la pareja de 2024, por lo menos en la farándula nacional. A pesar de todo lo que ha pasado en el ámbito amoroso, Estrada logró abrir su corazón nuevamente y la ternura que inspira la periodista y locutora lo cautivó.

(Vea también: ¿Cuál es el negocio de Dominica Duque, de ‘Masterchef’? No tiene que ver con periodismo)

Durante las grabaciones del ‘reality’ de RCN se les vio muy felices y hasta apoyándose incluso cuando no tenían que trabajar juntos en el mismo reto. Estrada era quien probaba los platos de Dominica y le daba una retroalimentación para que pudiera presentar el mejor resultado.

Sin embargo, luego de que terminó el programa para el actor, algunos pensaron que la relación había acabado porque en las entrevistas que dio Estrada no mencionaba a Dominica.

(Vea también: ¿Ahora irá por la nueva? Miguel Melfi contestó si conoce a Dominica, la novia de Estrada)

Alejandro Estrada y Dominica siguen juntos

Ahora, luego de varios días de rumores, los dos publicaron un video muy natural en donde aparecen en la intimidad de lo que parecer ser su casa. La periodista estaba tratando de grabar un video para TikTok, cuando Estrada apareció detrás para abrazarla y hasta trató de darle un beso en el cuello.

Los usuarios de TikTok no dudaron en reaccionar y parecen que muchos están felices al verlos bien y que su amor está triunfando por encima de muchos comentarios mal intencionados.

“Bendiciones me encanta esta parejita”, “linda, Domi. Me encanta tu personalidad y esa energía tan bonita“, “me encanta esta parejita”, “ay, qué divinos. Esa cara de ‘Alejo’. Me encantan”, fueron algunos comentarios leídos.

(Vea también: Alejandro Estrada celebró el cumpleaños de Dominica con un tierno mensaje: “Juntos”)

¿Alejandro Estrada y Dominica viven juntos?

Muchos televidentes se preguntan en dónde está durmiendo Alejandro Estrada, teniendo en cuenta que desde que se separó de Nataly Umaña no comparten la lujosa casa que tienen a las afueras de Bogotá.

Sin embargo, ninguno de ellos se ha referido al tema, pero puede ser que el actor se esté quedando de manera provisional junto a Dominica, mientras se termina de organizar.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.