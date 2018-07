Denunciamos oficialmente que fuimos víctimas de los amigos de lo ajeno. Comienzo contándoles que a nuestras instalaciones ingreso un ladron y otros lo esperaban afuera, se robaron nuestros equipos de televisión 📺 de alta tecnologia. Es decir: 2 monitores, 4 cámaras🎥, micrófonos🎤, Telepromter, el material de trabajo de nuestros estudiantes. Les explico: en esta sede trabajamos en convenio 2 escuelas @staractors de Patricia Polanco y nuestro @centrodecapacitaciondivaj y aquí fuimos asaltadas. Tenemos la imagen del ladron en minutos subiré en el video. Si ustedes lo reconocen por favor ayúdennos a su captura. El hombre ingresó el sábado y luego volvió el domingo “por lo que le faltaba”. Se drogó y se quedó dormido, allí lo encontraron y se escapó 🚓🚨🚓🚨🚓🚨

A post shared by @divajessurum👠👠❤️ (@divajessurum) on Jul 9, 2018 at 5:15pm PDT