Todo comenzó cuando, de forma equivocada, usuarios de Twitter asimilaron que en una lista de beneficiarios del programa AIS que publicó el periodista hace un par de años apareció un Silvestre Dangond. Sin embargo, tiempo después se aclaró que es un homónimo del artista y se trata de Silvestre Dangond Lacouture, un empresario de más de 80 años.

Beneficio en que señorita? Para tu información yo no soy el silvestre dangond de AIS, yo no tengo finca en casacara ni tengo 83 años! Ya es hora q averiguen bien

A pesar de ello, actualmente, algunas personas continúan confundiendo los nombres y, con la llegada de Arias al país, recordaron que en esa lista aparece un Silvestre Dangond sin percatarse de quién se trata verdaderamente.

Ante la nueva situación, el cantante le pidió al periodista que reitere que su nombre no es el que se involucró en ese caso de corrupción y aseguró que esa impresión le hizo daño a su buen nombre.

Cada día me hace más daño esa noticia mal hecha por @PirryOficial , jamás he contratado con el estado! Si ustedes saben que no soy Yo porque no me ayudan a decirle la verdad a colombia que está convencida de algo que no hice!

— Silvestre Dangond (@SilvestreFDC) July 19, 2019