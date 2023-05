A propósito de un nuevo aniversario de su natalicio el 26 de mayo, en redes sociales recordaron el vídeo de Diomedes Díaz cuestionando al fiscal Alfonso Valdivieso, mientras se encontraba prófugo de la justicia por el supuesto crimen de Doris Adriana Niño.

“Creen que yo soy ‘Tirofijo’, andan atrás de mí, muy lindo, bello. Un pocón de pelaitos. ¿Qué van a saber esos pelaos de derecho? Un hombre como yo que lleva la cultura más allá, no, ahí están y me cogen preso y me meten”, alegó el artista.