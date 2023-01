Este 10 de enero de 2023, Patricia Isabel Acosta, conocida por ser la primera musa del cantante vallenato Diomedes Díaz y la madre de Martín Elías, Rafael Santos, Luis Ángel y Diomedes de Jesús, cumple 67 años de vida.

Para nadie es un secreto que Patricia Isabel Acosta fue la musa de inspiración de ‘El Cacique de La Junta’. De hecho, la primera canción que le compuso fue ‘Bonita’, uno de los temas más exitosos del compositor.

“Un día me miró y le salió la frase: ‘Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida corre todo tu cuerpo’. Siempre era lo mismo, cuando nos veíamos me cantaba melodías que sacaba al instante”, contó en una entrevista que le concedió al periódico El Tiempo.