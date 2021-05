Esa anécdota fue mencionada en una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, recordada recientemente en redes sociales por el cumpleaños de Diomedes Díaz.

En esa charla, que fue publicada en el canal de YouTube ‘El poder de tu música’, ‘el Cadete’ recordó un episodio por el cual fue señalado, cuando lo grabaron cantando durante una fiesta entre amigos.

Ese video del hijo de Diomedes Díaz se difundió rápidamente y las críticas llovieron contra el joven. La gente comenzó a decir que él no sabía cantar.

“Uno aprende porque la gente tiene demasiada creatividad para criticar. En medio de los tragos, un amigo me dice que cante una; yo lo hice, pero nunca he dicho que soy cantante”, expuso Fredy.

Pese al incidente con ese video y las críticas, Fredy Díaz le dijo a Víctor Sánchez que él si quiere ser cantante, aunque no de vallenato.

Señaló que su estilo es muy diferente a lo que la gente ha visto de los hijos de Diomedes y por eso puede chocar.

En esa línea, le dijo a Sánchez que él quiere ser cantante de reguetón. “Me mueve bastante el ‘flow’ urbano”, acotó.

“No porque no cante vallenato no significa que no quiera dejar el nombre de papá en alto o que no quiera seguir un legado”, aclaró a los críticos.