“Lo quise hacer [la dieta] para llegar, digamos, físicamente como hemos visto, en lo que conocemos de la crucifixión de Jesús, en las fotos, en los cuadros, es que estaba raquítico. Entonces, un poco eso y, además, para llegar agotado física y mentalmente”, confesó el artista en el programa de TV Azteca.

Luego le preguntaron que si en esos siete días en realidad no probó bocado, y Manolo contestó que solo tomó agua.

En sus declaraciones, el famoso que encarnó a Jesucristo también explicó, para quienes verán la serie, que la escena por la que hizo este sacrificio no es la del comienzo, sino una del final.

“En el primer capítulo hay una partecita de la crucifixión, pero eso lo filmamos antes de empezar el proyecto, porque fue cuando fuimos a hacer el ‘teaser’, y la crucifixión a la que yo me refiero es la que está al final de los capítulos. Entonces, para cuando lo vean, porque si no van a decir: ‘Pero yo no lo vi tan flaco’”, puntualizó el actor en la entrevista con Ventaneando, que se puede escuchar completa en el sitio web del medio mexicano.