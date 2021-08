El tema del sobrepeso de Diego Camargo surgió en un comentario de su colega Frank Martínez cuando ambos fueron calificados por los jurados de ‘Masterchef’.

Ambos humoristas hicieron recetas muy similares, algo que llevó a que fueran motivos de memes de los usuarios. Los chefs dijeron que los evaluarían como uno y eso llevó al recuerdo de Martínez en tono jocoso sobre su amigo.

Lo cierto es que Camargo tuvo una importante reducción de peso, luego de muchos años en los que incluso llegó a un estado de obesidad que lo llevó a tomar medidas.

El humorista compartió en su cuenta de Instagram una imagen del diario El Tiempo en donde se menciona que pasó de pesar 130 kilogramos a 80 gracias a una cirugía de Bypass gástrico.

“Mi #tbt de hoy se encargó de ponerlo @eltiempo… de cuando pesaba 130 kilos… y ahora que ya no… y sonrío menos y me atoro con un pedazo de carne… antes bailaba ballet, me tiraba los colchones y no cabía en el asiento del avión”, escribió.