“Tenemos ciertas diferencias con el tema de los hijos, pero seguramente llegaremos a un acuerdo”, aseguró Cadavid en una entrevista para ‘Lo sé todo’, programa del Canal 1.

El actor, de 40 años, manifestó que “desde hace un tiempo largo, no ha querido tener hijos”, pero rescató que están mediando sobre el tema, y que tal vez puedan tener hijos.

También, Diego aseveró que junto a Archbold está feliz, y que es una persona tranquila e inteligente.

“Tratamos de llevar la vida con tranquilidad, sin excesos, con cierta paz y eso lo agradezco un montón. Yo no me esperaba una relación tan larga con ella”, expresó el actor.

Por otro lado, confesó que no “son muy amantes del matrimonio” pero que eso no quiere decir que no lo hagan en algún momento.

Mire aquí la entrevista completa.