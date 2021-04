El padre de la actriz Lindsay Lohan es acusado por presuntamente referir adictos a centros de tratamiento de drogas en Florida a cambio del cobro ilegal de comisiones.

Michael Lohan, quien enfrenta cuatro cargos de intermediación de pacientes y uno de conspiración, habría recibido al menos 25.000 dólares por una ilegal “intermediación de pacientes”.

“La intermediación de pacientes corrompe nuestro sistema de atención médica porque las decisiones están motivadas por la codicia en lugar de las necesidades del paciente”, dijo Aronberg a Efe.

Según documentos judiciales, Lohan recaudó dinero por referir adictos al Pride Recovery Center en Delray Beach entre los años 2017 y 2018, uno de los cuales era una mujer con la que mantenía una “relación sexual”.

El padre de la actriz tiene antecedentes penales que se remontan a 1990, cuando fue encarcelado por desacato al tribunal, y también cuenta con un historial de relaciones con mujeres víctimas de adicciones, entre ellas su exesposa Dina, la madre de Lindsay.

Según el diario New York Post, en febrero de 2020 fue arrestado por presuntamente abusar físicamente de su entonces esposa Kate Major, quien luego ingresaría en rehabilitación.

Michael Lohan Arrested After Allegedly Bringing Addicts to Rehabs in Exchange for Illegal Kickbacks​ https://t.co/Yp9ILRFxgj

