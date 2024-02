The Hollywood Reporter (THR) fue el primero en dar la información sobre el arresto del rapero, aunque no detalló el porqué fue capturado.

Lo que sí dijo es que, según un oficial de seguridad del recinto, el artista fue detenido por una razón ajena a la gala de premiación.

Un video publicado en redes sociales mostraba al rapero, cuyo nombre real es Michael Render, esposado y conducido hacia un lugar desconocido en el Crypto.com Arena, donde se celebraban los Premios Grammy.

