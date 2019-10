Emma Stone, Cameron Díaz, Sienna Miller o Adele fueron algunas de las figuras del mundo del espectáculo que asistieron a la boda de Lawrence, según la prensa del corazón de Estados Unidos.

Lawrence y Maroney intentaron que su boda, con unos 150 invitados, fuera una ceremonia muy íntima y apenas se filtraron detalles de cómo fue la velada ni imágenes del evento, más allá de las que pudieron captar los paparazzis, material que fue publicado por el sitio TMZ.

Jennifer Lawrence and Cooke Maroney Tie the Knot in Rhode Island https://t.co/WXJUKVyh8j

— TMZ (@TMZ) October 20, 2019