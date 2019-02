View this post on Instagram

#ATENCIÓN El Sargento Linarez desertó hoy de la Guardia Nacional Bolivariana en el Puente Francisco de Paula Santander y fue recibido por las autoridades colombianas. Otros tres militares que se movilizaban en una tanqueta blanca tumbaron una de las vallas de seguridad del puente Simón Bolívar y solicitaron ayuda a Migración Colombia, hasta el momento se desconoce el rango de estos uniformados. La ampliación en www.elespectador.com Foto: @cristian_garavito_cruz / EE