El campamento musical del ‘reality’ de Caracol Televisión ha servido, entre muchas cosas, como un espacio de catarsis para sus concursantes, ya que muchos de ellos no han dudado en liberarse emocionalmente hablando de las difíciles situaciones que han tenido que experimentar a lo largo de sus vidas.

Recientemente, fue César Amaya quien abrió su corazón y le contó a Jair Santrich algunas anécdotas de su infancia como el enfrentar el bullying por su físico y la violencia doméstica en su hogar.

Mientras el participante se ejercita con Santrich, contó que comenzó a entrenar desde muy joven porque sus compañeros de clases se burlaban de él por ser muy delgado.

“Cuando estaba pequeñito yo era muy delgadito y me hacían bullying. A mí me encantaba jugar fútbol, por ejemplo, y no me dejaban jugar, no me metían”, inició relatado, y agregó que empezó a ejercitarse con los recursos que encontraba en su casa.

Pero, no solo fue víctima de la violencia en su colegio, ya que también en su hogar se presentaron hechos de agresión que marcaron su vida. “Yo fui creciendo como con esa vaina de querer defender a mi hermana, a mi mamá”, dijo.

El cantante rememoró que un día estaba jugando en su casa y sin querer hizo caer un objeto, lo que desató la furia de su padre, quien no dudó en enfrentarlo.

“Me dijo: ‘Voy a traer, no sé qué cosa, para darte duro’, y yo estaba en esa película de que ya no quería dejar que me pisotearan y pasaran por encima de mí. Entonces, yo chiquito y todo me paré. Me iba a dar con las manos y me le enfrenté, él se quedó como sorprendido. No estuvo bien ni de parte mía ni de parte de él”, contó Amaya.