Todo empezó cuando al progenitor de la deportista del ‘Desafío The Box’ “ le dieron tres preinfartos” en el trabajo.

Por eso, al hombre lo trasladaron a una clínica donde “lo operaron a corazón abierto”, recordó la concursante del programa de ‘Superhumanos’.

“Fue un año duro, porque comenzaron a fallarle otros órganos, como los riñones y el hígado. […] Después le dio un derrame cerebral”, agregó la participante en su relato.

Al final, el padre de ‘Yatu’ duró 15 días más en el hospital y no logró ganarle la batalla a los problemas de salud que lo aquejaban.

“Murió de un paro respiratorio y yo en ese tiempo nunca lo visité. Una profesora de mi carrera me decía: ‘Ve y visita a tu papá y despídete’; y yo: ‘No’. No me gusta ver a las personas en ese estado; ni siquiera fui al entierro”, rememoró la deportista.

Participante del ‘Desafío’ se despidió de su papá muerto en un sueño

Aunque en vida no le dio el último adiós a su progenitor, ‘Yatu’ señaló que sí pudo hacerlo un mes después de su fallecimiento, cuando ella dormía.

“Me pude despedir de él en un sueño; estaba todo en blanco y me dijo: ‘No pasa nada, yo no te tengo rencor; todo está bien. Yo estoy bien, tú estás bien, sigue con tu vida”.

El relato de ‘Yatu’ se puede escuchar desde el minuto 56:47 de este video de YouTube con el capítulo completo del ‘Desafío’ del martes:

¿Quién es ‘Yatu’, del ‘Desafío’?

Su nombre real es Yadira Alba Castaño, se confirma en el perfil que le hizo el programa y que fue publicado en el sitio web de Caracol Televisión.

Ahí, además, se indica que la participante de Beta —equipo que tendría un susto esta semana por el accidente de una de sus integrantes— cumplió 28 años y tiene como “motor de su vida” a su madre.

“Practica crossfit y fue Campeona Nacional de Zonales Universitarios en Levantamiento Olímpico. Recibió una beca en 2011 para estudiar lucha libre en Yucatán, México, en donde estuvo 6 meses”, agregó el ‘reality’ sobre la concursante.